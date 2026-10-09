Starlink Row: एलन मस्क को राहुल गांधी के जवाब पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज, बोले- कांग्रेस खुद भ्रमित, नहीं पता लेफ्ट जाना है या राइट

कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जहां तक ​​कांग्रेस की बात है, उन्हें नहीं लगता कि उन्हें यह भी पता है कि वे बाईं ओर जा रहे हैं या दाईं ओर। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां कांग्रेस ने पहले किसी खास व्यक्ति को लाइसेंस मिलने पर आपत्ति जताई थी, वहीं अब उन्हें इस बात से दिक्कत है कि उसी व्यक्ति को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है यानी वे असल में उसी व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं और देरी पर सवाल उठा रहे हैं। सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में दिशा और पॉलिसी को लेकर स्पष्टता की कमी है और उनसे ऐसी ही उम्मीद की जाती है।