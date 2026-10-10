OpenAI के खिलाफ गणितज्ञों का संगठन, शोधकर्ताओं से ChatGPT का इस्तेमाल बंद करने की अपील

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के गणितीय शोध को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गणित को AI और कॉरपोरेट दखल से बचाने की पैरवी करने वाले संगठन 'एसोसिएशन फॉर ह्यूमन मैथमेटिक्स' ने गणितज्ञों से OpenAI के साथ काम बंद करने की अपील की है। यह विवाद कंपनी की ओर से गणित की 377 समस्याओं पर अपने निष्कर्ष और 700 से अधिक दस्तावेजों का संग्रह सार्वजनिक किए जाने के बाद सामने आया है। पिछले महीने OpenAI ने दावा किया था कि उसके एक आंतरिक AI मॉडल ने नेवियर-स्टोक्स से जुड़ी मिलेनियम पुरस्कार समस्या को हल कर लिया है। गणित के क्षेत्र में यह समस्या बेहद कठिन मानी जाती है। कंपनी के इस दावे और उसके बाद प्रकाशित शोध सामग्री ने AI की भूमिका तथा गणितीय शोध की प्रक्रिया को लेकर बहस तेज कर दी है।