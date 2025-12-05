पीएम मोदी ने पुतिन को दिया ये खास उपहार, जानें आज के कार्यक्रम में क्या रहेगा खास?

पुतिन का भारत दौरा बेहद व्यस्त और उतना ही खास रहने वाला है। बीती 4 दिसंबर की रात प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा था। आज 5 दिसंबर सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद करीब 10 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे हैदराबाद हाउस में होने वाली 23वीं भारत–रूस समिट में दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने पर चर्चा होगी। दोपहर 4 बजे वे इंडो–रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे और 5 बजे भारत मंडपम में देश–विदेश के प्रमुख बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। दिन का शानदार समापन शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित स्टेट डिनर के साथ होगा।