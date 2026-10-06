प्रशांत किशोर का बड़ा दावा- बांकीपुर से शुरू बदलाव का दौर रुकेगा नहीं, शिक्षकों-युवाओं से किए बड़े वादे

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नितिन नवीन ने बांकीपुर में कितनी बैठकें कीं, क्या उनसे किसी ने पूछा? जब बांकीपुर की जनता ने ही उन्हें नकार दिया, तो अब शिक्षक समाज में उनकी कोई पूछ कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की जो शुरुआत बांकीपुर से हुई है, वह अब थमने वाली नहीं है। उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार को बिहार के लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। शिक्षक और स्नातक, जो राज्य के सबसे जागरूक और पढ़े-लिखे मतदाता हैं, वे हर हाल में बिहार की बेहतरी और व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करेंगे।