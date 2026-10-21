Aadhaar Authentication Rules: 18 साल से कम उम्र के छात्र ध्यान दें! छात्रवृत्ति के लिए आधार पर नया नियम, जानें किसे मिलेगी राहत

Pre-Matric Scholarship 2026: केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों और बाकी पात्र वर्गों के बच्चों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आधार सत्यापन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ये नियम सीधा-सीधा उन बच्चों पर असर डालते हैं, जो इस छात्रवृत्ति के सहारे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। अब, नई व्यवस्था में अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है या फिर पहचान सत्यापन में दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी रास्ता खुला है। इसलिए बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए इन नए नियमों को जानना जरूरी है।