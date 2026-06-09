‘अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया’, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक को मिली जान से मारने की धमकी

शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 351(3) – आपराधिक धमकी, धारा 353(2) – सार्वजनिक शांति भंग करने वाले या शरारत फैलाने वाले बयान और धारा 196 – विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने का अपराध लगाई। इसके अलावा जातिसूचक टिप्पणी के आरोप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।