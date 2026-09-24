मुख्य चुनाव आयुक्त की कानूनी सुरक्षा पर प्रियंका गांधी का सवाल, बोली- गैरकानूनी काम किया है तो आपराधिक मुकदमा चले

Voter List Controversy: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त की कानूनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति देश के लोकतंत्र या चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करता है, वह सीधे तौर पर देश के खिलाफ आपराधिक कृत्य यानी 'देशद्रोह' कर रहा है। प्रियंका गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं और उनके खिलाफ सामान्य अपराधी की तरह मुकदमा चलाने की मांग की है।