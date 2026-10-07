पंजाब OSD केस में CBI का एक्शन, सभी नामजद लोगों को समन, CM मान बोले- छापेमारी से पता चल गया चुनाव होने वाले हैं

Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुमन समेत छह लोगों के खिलाफ दर्ज CBI केस में जांच एजेंसी ने नामजद लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजे हैं। इससे पहले CBI ने चंडीगढ़ स्थित CM के कैंप ऑफिस समेत पंजाब और चंडीगढ़ में आठ ठिकानों पर तलाशी ली थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने CBI की कार्रवाई को लेकर BJP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से कुछ महीने पहले बड़े नेताओं, उनके सहयोगियों या परिवार के सदस्यों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है और पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं।