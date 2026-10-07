7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पंजाब OSD केस में CBI का एक्शन, सभी नामजद लोगों को समन, CM मान बोले- छापेमारी से पता चल गया चुनाव होने वाले हैं

Punjab CM: पंजाब OSD केस में CBI ने CM भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुमन समेत FIR में नामजद छह लोगों को समन भेजा है। इससे पहले आठ ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। CM मान ने कार्रवाई को लेकर BJP पर निशाना साधते हुए इसे पंजाब चुनाव से जोड़ा है।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Pratiksha Gupta

Oct 07, 2026

cm bhagwant maan

फोटो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (सोर्स- ANI)

Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुमन समेत छह लोगों के खिलाफ दर्ज CBI केस में जांच एजेंसी ने नामजद लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजे हैं। इससे पहले CBI ने चंडीगढ़ स्थित CM के कैंप ऑफिस समेत पंजाब और चंडीगढ़ में आठ ठिकानों पर तलाशी ली थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने CBI की कार्रवाई को लेकर BJP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से कुछ महीने पहले बड़े नेताओं, उनके सहयोगियों या परिवार के सदस्यों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है और पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं।

चुनाव आते ही शुरू हो जाती हैं रेड- CM मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी का काम करने का तरीका यही है। चुनाव से दो-तीन महीने पहले विरोधी नेताओं, उनके साथियों और परिवार के लोगों पर रेड करवाई जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीबीआई की इस रेड से ही समझ आ रहा है कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं।

8 घंटे चली रेड में सीबीआई को कुछ नहीं मिला

सीबीआई की कार्रवाई पर बात करते हुए सीएम मान ने दावा किया कि जांच एजेंसी ने उनके करीबियों के ठिकानों पर करीब 7 से 8 घंटे तक तलाशी ली, लेकिन टीम को वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एजेंसी अंत में खाली हाथ लौटी। उन्होंने मांग की कि अब सीबीआई को आधिकारिक तौर पर क्लीन चिट देनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि घंटों चली इस रेड में उन्हें आखिर मिला क्या?

'विपक्ष की रैलियों से घबराई बीजेपी'

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जनसभाओं में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे घबराकर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी द्वारा पंजाब में निकाली गई 'नशा विरोधी यात्रा' पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। उनके पास राज्य में उठाने के लिए कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं।

दिल्ली और बंगाल वाला तरीका पंजाब में भी

सीएम मान ने दिल्ली, बंगाल और छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी पहले भी इन राज्यों में यही नीति अपना चुकी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं पर चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार के केस बनाकर उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन अंत में मामलों में कुछ नहीं निकला। पंजाब में भी यही कहानी दोहराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जांच में कुछ भी साबित नहीं होगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 01:47 pm

Published on:

07 Oct 2026 01:13 pm

Hindi News / National News / पंजाब OSD केस में CBI का एक्शन, सभी नामजद लोगों को समन, CM मान बोले- छापेमारी से पता चल गया चुनाव होने वाले हैं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कई स्टेट्स मे छात्र संघ चुनावों को लेकर क्यों बदल रहा राज्य सरकारों का नजरिया? कैंपस इलेक्शन को मिल रही हरी झंडी

student union elections abvp nsui cjp protest politics
राष्ट्रीय

Minister Statement Video: मंत्री राजेश अग्रवाल बोले- मुस्लिम समाज के लोग गरबा में न जाएं, …तो पहचान कर कराएं एफआईआर

Chhattisgarh Minister Rajesh Agrawal
अंबिकापुर

CBI रेड पर आमने-सामने भगवंत मान और पंजाब भाजपा, CM बोले- कुछ नहीं मिला; ढिल्लों ने दिया करारा जवाब

CM Bhagwant Mann-Kewal Singh Dhillon
राष्ट्रीय

कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन बोलीं- क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार BJP से ऑर्डर लेते हैं?

Ranjit
राष्ट्रीय

SIR पर घमासान: मल्लिकार्जुन खरगे की बैठक में पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी, रणनीति पर होगा मंथन, जानें किसने क्या कहा

Assam Nagaon by-election
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.