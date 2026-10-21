हथकड़ियों में वापसी के बाद भी पंजाब से नहीं थमा पलायन, अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवाओं का नया ठिकाना बना स्पेन

Punjab youth migration: बेहतर जिंदगी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का सपना पंजाब के युवाओं को लगातार विदेशों की ओर खींच रहा है। अमेरिका से डिपोर्ट और भारी कर्ज के बोझ तले दबे होने के बावजूद कई युवाओं ने विदेश जाने का अपना इरादा नहीं छोड़ा है। अब इनमें से कुछ ने अमेरिका की जगह स्पेन का रुख किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसमें पंजाब के कपूरथला जिले के बगड़ियन गांव के तीन युवक भी शामिल हैं, जिन्हें फरवरी 2025 में अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। कुछ महीने बाद ये तीनों फिर से विदेश के लिए निकल पड़े, इस बार मंजिल स्पेन थी।