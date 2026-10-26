Rahul Gandhi Convoy Accident: सुल्तानपुर जाते समय राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां टकराईं, कई कार्यकर्ता घायल

Rahul Gandhi Convoy Accident: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुल्तानपुर दौरे के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। इस दुर्घटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर सामने आई, जबकि राहुल गांधी सुरक्षित बताए गए। यह घटना ऐसे समय हुई, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की अदालत में सुनवाई और फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों की निगाहें टिकी हुई थीं।