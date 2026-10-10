राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी के बयान पर राजीव प्रताप रूडी का सवाल, आखिर किस बात पर जताई आपत्ति?

Rahul Gandhi President Meeting: राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी के बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू कर दी। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस पर सवाल उठाए कि राष्ट्रपति के साथ क्या बात हुई, इसे सार्वजनिक करना कितना ठीक है। उनका कहना है कि विपक्ष के नेता के तौर पर ज्ञापन देना तो ठीक है, लेकिन बिना पक्के सबूत के राष्ट्रपति के हवाले से बयान देना सही नहीं है। दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी रूडी ने सरकार पर बात रखी।