Starlink India Row: एलन मस्क ने अंबानी को बताया भारत का बॉस तो भड़कीं सायोनी घोष, बोलीं- कोई ऐरा-गैरा हमें देश चलाना न सिखाए

स्टारलिंक विवाद तब शुरू हुआ जब मस्क ने भारत में स्टारलिंक को लॉन्च करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि स्टारलिंक को 165 से ज़्यादा देशों में लाइसेंस मिल चुके हैं और वह पिछले पांच सालों से भारत सरकार की कानूनी और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सेवाएं शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी न मिलने से परेशान होकर मस्क ने सवाल किया था कि क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं। मस्क ने पहले आरोप लगाया था कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी लोग मौजूदा बाज़ार पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए स्टारलिंक की भारत में एंट्री को रोक रहे हैं।