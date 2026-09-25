सोमनाथ से 25 सितंबर 1990 को अयोध्या रवाना हुई थी, आडवाणी ने 101 सफेद कमल से की थी पूजा

उस दिन सुबह से ही सोमनाथ मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे। आडवाणी के साथ पूर्व राजमाता विजयराजे सिंधिया भी थीं। रथ को वर्तमान दिग्विजय द्वार के पास खड़ा किया गया था। इसका स्वरूप रामायण काल में वर्णित रथ से प्रेरित बताया गया था। रथ का निर्माण मुंबई के कल्याण में किया गया था। रथ पर सूर्यवंशी प्रतीक के रूप में सूर्य का चिन्ह लगाया गया था। दोनों ओर गिर के शेरों की तस्वीरें तथा राम मंदिर का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया था।