टिकट नहीं मिला तो RJD के दिग्गज नेता शिवचंद्र राम ने छोड़ी पार्टी, रोते हुए पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

शिवचंद्र राम के इस्तीफे के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो शिवचंद्र राम ने कहा कि पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफी की है। बातचीत के दौरान वह काफी भावुक दिखे और रोने लगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल वह इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते और उचित समय पर अपनी बात विस्तार से रखेंगे। इस्तीफे के बाद अलग-अलग तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। कई लोग इसे पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष से जोड़कर देख रहे हैं।