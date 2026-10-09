ECI Controversy 2026: चुनाव आयोग से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार, सांसदों को रोके जाने पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल

पायलट ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को बसों में बैठाकर पुलिस थानों तक ले जाया गया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके वहां पहुंचने पर भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है और उन्हें मौके से हटा दिया जाता है। पायलट के अनुसार, राजनीतिक सवालों का जवाब संवाद के जरिए दिया जाना चाहिए, न कि केवल पुलिस कार्रवाई के माध्यम से।