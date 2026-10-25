बिहार में सियासी हलचल तेज, अनंत सिंह पर जदयू में एक्शन के बाद सीएम सम्राट चौधरी से मिले ललन सिंह

दरअसल, जदयू से मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। दोनों पर हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने शनिवार को निष्कासन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अनंत सिंह ने कई बार पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं। इसके अलावा, उन पर पटना ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में पार्टी उम्मीदवार का विरोध करने और जन सुराज से जुड़े उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने का आरोप है।