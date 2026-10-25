फारूक साहब का बयान बिल्कुल गलत, भारत और J&K का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान: गुलाम नबी आजाद

दरअसल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला में पार्टी के एक सम्मेलन के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी और उसकी मंशा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीवित रखने के लिए पाकिस्तान के प्रयास क्षेत्र के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद भाजपा और एनडीए के कई नेताओं ने उनकी आलोचना की है। अब गुलाम नबी आजाद ने भी बयान को गलत बताते हुए पाकिस्तान को भारत और जम्मू-कश्मीर का दुश्मन करार दिया है।