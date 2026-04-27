Bengal Elections: जिस सिंगूर ने ममता को कुर्सी तक पहुंचाया, वहीं पर नाराजगी ज्यादा

2006 में वाम सरकार ने 997 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर नैनो प्लांट का रास्ता बनाया। तृणमूल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, ममता बनर्जी ने अगुवाई की। उनका कहना था कि बहुफसली उपजाऊ जमीन पर उद्योग नहीं लगना चाहिए। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सिंगूर राजनीतिक युद्ध का मैदान बन गया। 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने प्रोजेक्ट हटाने का ऐलान किया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमीन किसानों को लौटाई गई, लेकिन कंक्रीट परत के कारण जमीन खेती योग्य नहीं रही। आंदोलन की लहर ने ही 2011 में सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार किया।