सुपर अल नीनो का असर, भारत में 55 हजार लोगों की हो सकती है मौत; मार्च में सबसे ज्यादा खतरा

El Niño 2026: दुनिया भर में मौसम के बदलते मिजाज के बीच अल नीनो (El Niño) का प्रभाव चिंता बढ़ा रहा है। इसके कारण विश्व के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़ और तूफानों का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी बीच क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के एक पूर्वानुमान में हैरान करने वाली बात सामने आई है। इसके मुताबिक, अगले छह महीनों में अल नीनो से जुड़ी अतिरिक्त गर्मी के कारण पूरी दुनिया में 3.73 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। इस अनुमान में भारत सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है।