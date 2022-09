क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को करेगा सुनवाई?

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। यह मामला काफी लंबे समय से लंबित पड़ा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने जूरिडिक्शन से बाहर जाकर ये कानून बनाया है।

'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991' को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल, वकील अश्वनी उपाध्याय और कुछ अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी है। इस मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया था, मगर उसके बाद 6 बार मामला लिस्ट हुआ लेकिन डिले होता रहा। ऐसे में वकील अश्वी उपाध्याय की ओर से गुहार लगाई गई है कि इस बार जो डेट लिस्ट की गई है उसे डिले न किया जाए और मामले की सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सहमति जता दी है।

Supreme Court agrees to hear plea against provisions of Places of Worship Act 1991 on September 9