Gurgaon Accident: ऑफिस से निकला था तुषार, मां फोन का इंतजार करती रही और घर पहुंची बेटे की मौत की खबर

हरीश कुमार ने कहा कि वह पांच साल से गुरुग्राम में काम कर रहा था। यह उसकी पहली नौकरी थी। वह रोज अपनी मां से फोन पर बात करता था। वह बिना फोन किए नहीं रहता था। उसका फोन नहीं आया तो हमें चिंता हुई, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है। परिवार के लिए सबसे मुश्किल बात यह रही कि जिस बेटे की आवाज रोज फोन पर सुनाई देती थी, उसी की मौत की खबर रात में पुलिस लेकर पहुंची। हादसे के बाद उनका शव गुरुग्राम से मथुरा लाया गया था। तुषार के पिता की शिकायत पर डीएलएफ फेज-3 थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक अर्थमूवर चालक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिकारी ने कहा है कि चालक की पहचान कर जल्द उसे पकड़ा जाएगा।