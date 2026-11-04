H-1B Visa Rules: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव के बाद भारतीयों को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल?

H-1B Visa Rules: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव के बाद H-1B वीजा को लेकर भारतीय पेशेवरों की उम्मीदें और चिंताएं, दोनों ही बढ़ गई हैं। इस चुनाव का असर न केवल अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच सत्ता के संतुलन को प्रभावित करेंगे, बल्कि इनका असर इमिग्रेशन नीति, विदेशी कर्मचारियों की भर्ती और ग्रीन कार्ड से जुड़े फैसलों पर भी पड़ सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान H-1B वीजा को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए हैं। इससे यह सवाल उठता है कि अमेरिकी कांग्रेस में बहुमत हासिल करने के बाद क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप प्रशासन की नीतियों को रोक पाएंगे? क्या भारतीय IT पेशेवरों को राहत मिलेगी या H-1B वीजा की राह और भी मुश्किल हो जाएगी?