Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के बाद गर्मी से मिल सकती है निजात

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से मौसम का मिजाज बदलने का आसार बने हुए हैं। मानसून को लेकर पहले ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अलर्ट जारी कर चुका है। 27 से 29 जून के बीच दिल्ली-एनसीआर में मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

Published: June 27, 2022 09:56:43 am

राजधानी दिल्ली में बीते दिनों पड़ रही गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार से दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई है। 27 जून से ही दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। दरअसल चक्रवाती हवाओं की गति में इजाफा हो रहा है। तेज गति की हवाओं के साथ जल्द ही मानसून भी दिल्ली-एनसीआर में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

Weather Update Monsoon May Hit Delhi NCR Today Cyclonic Wind Will Speed Up