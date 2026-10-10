मौसम का मिजाज : राजस्थान में 10 से 14 अक्टूबर तक बारिश की संभावना,बदलेगी हवा

पश्चिमी राजस्थान में 10-11 और 13-14 अक्टूबर तथा पूर्वी राजस्थान में 10-11 अक्टूबर को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। बिहार के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और सुल्तानपुर सहित कई क्षेत्रों में बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में चिंता बढ़ी है। राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है।