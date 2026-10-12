शक्ति की पूजा, पर बोर्डरूम अब भी ‘पुरुषों का क्लब’, टॉप 50 कंपनियों के 531 डायरेक्टरों में सिर्फ 106 महिलाएं

साल 2013 में भारत का नया कंपनी कानून बना। इसमें प्रावधान किया गया कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध सभी कंपनियों और 100 करोड़ रुपए की पूंजी या 300 करोड़ रुपए या अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला डायरेक्टर जरूर हो। पुरानी कंपनियों को इसके लिए एक साल और नई कंपनियों को छह माह की मोहलत दी गई। वर्ष 2018 में सेबी ने कहा कि टॉप 500 सूचीबद्ध कंपनियों में अप्रेल 2019 तक और टॉप 1,000 कंपनियों में अप्रेल 2020 तक कम से कम एक स्वतंत्र महिला डायरेक्टर होनी चाहिए। इसके बावजूद अपेक्षित बदलाव नहीं आया।