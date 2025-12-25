Year Ender 2025: इस साल के सबसे बड़े ट्रेन हादसे, जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया

Train Accident 2025: साल 2025 के समाप्त होने में महज कुछ ही दिन शेष हैं। यह साल भारतीय रेलवे के लिए दर्दनाक रहा, क्योंकि कई बड़े हादसे देखने को मिले, जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। साल की शुरुआत में जनवरी में जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह पर यात्री ट्रेन से उतर गए और दूसरे ट्रैक पर चले गए और दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं नवंबर में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ये हादसे रेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में कहां-कहां ट्रेन हादसे हुए हैं…