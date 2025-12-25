25 दिसंबर 2025,

Year Ender 2025: इस साल के सबसे बड़े ट्रेन हादसे, जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया

Biggest train accidents in 2025: यह साल भारतीय रेलवे के हिसाब से कुछ खास नहीं रहा है। इस साल कई बड़े ट्रेन हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई।

Ashib Khan

Dec 25, 2025

2025 में कई बड़े ट्रेन हादसे हुए (Photo-AI)

Train Accident 2025: साल 2025 के समाप्त होने में महज कुछ ही दिन शेष हैं। यह साल भारतीय रेलवे के लिए दर्दनाक रहा, क्योंकि कई बड़े हादसे देखने को मिले, जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। साल की शुरुआत में जनवरी में जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह पर यात्री ट्रेन से उतर गए और दूसरे ट्रैक पर चले गए और दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं नवंबर में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ये हादसे रेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में कहां-कहां ट्रेन हादसे हुए हैं…

1- जलगांव ट्रेन हादसा

22 जनवरी को महाराष्ट्र के जलगांव में एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ। दरअसल, पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैल गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गए। यात्री ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रैक पर चले गए। इसी दौरान विपरित दिशा से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत हो गई। 

2- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेशन पर दो ट्रेनों के देरी से चलने के कारण प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। 

3- अरक्कोनम स्टेशन रेल हादसा

तमिलनाडु के अरक्कोनम स्टेशन के पास मई माह में पैसेंजर और मालगाड़ी की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्टेशन क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। 

4- मुजफ्फरपुर में ट्रेन हादसा

अगस्त में बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में मिनी बस आ गई। हादसा इतना भयंकर था कि मिनी बस के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही सात लोगों की मौत हो गई। जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 

5- बिलासपुर ट्रेन हादसा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 4 नवंबर को MEMU पैसेंजर ट्रेन ने सिग्नल ओवरशूट कर आगे खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रेन का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 

6- मिर्जापुर ट्रेन हादसा

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 5 नवंबर को हावड़ा से कालका जा रही कालका एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से छह श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 

Year Ender 2025

Published on:

25 Dec 2025 03:39 pm

Hindi News / National News / Year Ender 2025: इस साल के सबसे बड़े ट्रेन हादसे, जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया

