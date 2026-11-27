पुल का फायदा केवल दूरी कम होने तक सीमित नहीं रहेगा। किसानों को खेतों तक पहुंचने और कृषि संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी। विद्यार्थियों का स्कूल-कॉलेज आना-जाना आसान होगा। वहीं, आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में लगने वाला समय भी बचेगा। कुकड़ेश्वर के बाजार और अन्य जरूरी सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच आसान होगी। बरसात के दौरान नदी क्षेत्र से आवागमन में होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलने की उम्मीद है। सेतु निगम मंदसौर के सब इंजीनियर अरविंद पाटीदार ने बताया कि पावटी से सुंडी के बीच ईडर नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल तैयार होने पर कुकड़ेश्वर और आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।