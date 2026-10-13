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दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बेंगलुरु में उतरे वकील, छात्रों के समर्थन में किया प्रदर्शन

Bengaluru Lawyers Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और वकीलों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में बेंगलुरु में वकीलों ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक हाईकोर्ट के गेट और सिविल कोर्ट के बाहर जुटकर उन्होंने छात्रों और अपने साथी वकीलों के समर्थन में आवाज उठाई।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Oct 13, 2026

Bengaluru Lawyers Protest

SIR पर बढ़ा विरोध: सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट तक वकीलों का प्रदर्शन, Photo Source@LiveLaw

Student Protest News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और वकीलों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई का मामला अब बेंगलुरु तक पहुंच गया है। यहां वकीलों ने छात्रों और अपने साथी वकीलों के समर्थन में प्रदर्शन किया। मंगलवार को शहर में दो अलग-अलग जगहों पर वकील जुटे और दिल्ली में हुई कथित कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने साफ किया कि वे इस मामले में छात्रों और वकीलों के साथ खड़े हैं।

हाईकोर्ट के गेट और सिविल कोर्ट के बाहर जुटे वकील

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, वकीलों का एक समूह कर्नाटक हाईकोर्ट के गोल्डन गेट के पास पहुंचा। इन वकीलों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और वकीलों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर अपना विरोध जताया।

वहीं, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन (AILAJ) और इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स से जुड़े वकीलों ने सिविल कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। यह जगह मेट्रो स्टेशन के पास है। इस तरह शहर में दो अलग-अलग स्थानों पर वकीलों ने जुटकर दिल्ली में हुई घटना के विरोध में अपनी बात रखी।

जंतर-मंतर की घटना पर क्यों हो रहा विरोध?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और वकीलों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। इसी के समर्थन में बेंगलुरु के वकील भी सामने आए हैं। उन्होंने प्रदर्शन के जरिए इस मामले को उठाया और प्रभावित बताए जा रहे लोगों के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया।

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि बेंगलुरु में हुए प्रदर्शनों के दौरान वकीलों ने कौन-कौन सी मांगें रखीं। प्रदर्शन में शामिल लोगों की संख्या और पुलिस की प्रतिक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल प्रदर्शन के उद्देश्य और उसमें शामिल संगठनों की भूमिका को लेकर उपलब्ध जानकारी तक ही बात सीमित रखना उचित है।

दूसरे शहर में भी उठा छात्रों और वकीलों का मुद्दा

बेंगलुरु में हुए इन प्रदर्शनों से साफ है कि जंतर-मंतर पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा दिल्ली से बाहर भी उठाया जा रहा है। वकीलों ने अलग-अलग जगह इकट्ठा होकर छात्रों और अपने पेशे से जुड़े लोगों के प्रति समर्थन जताया है।

फिलहाल, बेंगलुरु में हुए प्रदर्शन के बाद अब यह देखना होगा कि इस मुद्दे पर संबंधित संगठनों और प्रशासन की ओर से आगे क्या प्रतिक्रिया आती है।

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर भड़के अभिजीत दीपके, बोले- पाबंदी से नहीं रुकेंगे आंदोलन, अब पूरे देश में बनेगा जंतर-मंतर

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Abhijit Dipke

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Updated on:

13 Oct 2026 03:41 pm

Published on:

13 Oct 2026 03:41 pm

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