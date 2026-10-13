दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बेंगलुरु में उतरे वकील, छात्रों के समर्थन में किया प्रदर्शन

Student Protest News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और वकीलों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई का मामला अब बेंगलुरु तक पहुंच गया है। यहां वकीलों ने छात्रों और अपने साथी वकीलों के समर्थन में प्रदर्शन किया। मंगलवार को शहर में दो अलग-अलग जगहों पर वकील जुटे और दिल्ली में हुई कथित कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने साफ किया कि वे इस मामले में छात्रों और वकीलों के साथ खड़े हैं।