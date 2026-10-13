UPI से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर, 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर नया नियम टला, दिवाली के बाद होगा लागू

UPI Charges 2026: अगर आप दिवाली पर खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं और दुकानों पर UPI से पेमेंट करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ कारोबारी UPI भुगतानों पर 0.4 फीसदी शुल्क लगाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के मुताबिक, नया नियम अब दिवाली के बाद लागू होगा। हालांकि, इसकी नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। पहले इसे 15 अक्टूबर से लागू किया जाना था।