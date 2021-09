कोरोना के मामलों में उतार-चढ़ाव जारी, 24 घंटे में करीब 35 हजार नए मामले आए सामने

भारत में कोरोना (covid-19) मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। महामारी की तीसरी लहर (third wave of corona) की खबरों के बीच यहां हर दिन 30 से 40 हजार नए कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश में कोरोना के 34,976 नए कोरोना केस आए। इस दौरान 260 मरीजों (covid-19 death) की मौत हो गई।

नई दिल्ली। भारत में कोरोना (covid-19) मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। महामारी की तीसरी लहर (third wave of corona) की खबरों के बीच यहां हर दिन 30 से 40 हजार नए कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश में कोरोना के 34,976 नए कोरोना केस आए। इस दौरान 260 मरीजों (covid-19 death) की मौत हो गई। अच्छी खबर यह है कि 37,681 लोग कोरोना महामारी को हराकर पूरी तरह स्वस्थ्य हो गए। इसके साथ ही कोरोना के 2,968 एक्टिव केस कम हो गए।

कोरोना एक्टिव मामलों में कमी

इन नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमितों (covid-19 positive in india) की संख्या 3 करोड़ 31 लाख 74 हजार लोग हो गई है। इस महामारी से अब तक 4 लाख 42 हजार 9 लोगों की मौत हो चुकी है। गनीमत है कि इस महामारी को हराकर अब तक 3 करोड़ 23 लाख 42 हजार लोग पूरी तरह स्वस्थ्य हो गए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या (covid active case) 4 लाख से कम हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल 3 लाख 90 हजार 646 एक्टिव मामले हैं, इसका अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

इन राज्यों ने बढ़ाई चिंता

कोरोना महामारी की तीसरी लहर (third wave of covid-19) की खबरों के बीच देश के कुछ राज्यों से सामने आ रहे कोरोना मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। बता दें कि कोरोना मामलों में केरल और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर रोज सामने आ रहे मामलों में से बड़ी संख्या केरल के कोरोना संक्रमितों की है। बीते दिन केरल (covid-19 in kerala) में कोरोना के 26,200 नए मामले सामने आए और 125 मौतें हुई। जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 43 लाख 9 हजार 694 हो गए और अब तक 22,126 लोगों की मौत हो चुकी है।

अगर महाराष्ट्र (corona in maharashtra) की बात करें तो यहां भी बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर सरकार सख्त है। गणेश चतुर्थी को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी है। जिससे कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 9 सितंबर तक देशभर में 72 करोड़ 37 लाख 84 हजार कोरोना वैक्सीन (covid vaccination) के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 67.58 लाख टीके लगाए गए हैं।