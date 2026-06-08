‘पापा को बलि का बकरा बनाया गया’, दिल्ली अग्निकांड में अरेस्ट हुए कुक की बेटी ने पिता को बताया निर्दोष

निजी चैनल से बातचीत के दौरान कनिष्का नेगी ने बताया कि जब होटल में आग लगी तब उनके पिता किचन में ही काम कर रहे थे। उनके मुताबिक किचन में काफी बिजली का सामान और गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने शुरुआत में आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब धुआं बहुत ज्यादा हो गया और वहां रुकना मुश्किल हो गया तो उन्हें बाहर निकलना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता और होटल मैनेजर ने तुरंत होटल मालिक को फोन करके घटना की जानकारी दे दी थी।