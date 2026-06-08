El Nino की वापसी से बदल सकता है मौसम का मिजाज, दिल्ली-मुंबई समेत कई बड़े शहरों में कम बारिश की आशंका

Delhi Rain Forecast: दुनिया भर के मौसम पैटर्न को प्रभावित करने वाली जलवायु घटना El Niño एक बार फिर तेजी से मजबूत हो रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार, जून से अगस्त 2026 के बीच इसका असर वैश्विक वर्षा पैटर्न पर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में वर्षा बढ़ सकती है। इसका असर कृषि, जल संसाधनों और करोड़ों लोगों की आजीविका पर पड़ने की आशंका है।