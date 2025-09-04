24 साल की युवती से रेप में मशहूर टीवी एक्टर गिरफ्तार, पार्टी के बहाने बुलाकर बॉथरूम में दरिंदगी

Rape in Delhi: दिल्ली पुलिस ने 24 साल की युवती के साथ रेप के मामले में टीवी ऐक्टर आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 11 अगस्त का है, जब गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती ने सिविल लाइंस इलाके में एक पार्टी के दौरान हवस का शिकार बनाए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसे उसकी एक दोस्त ने हिल रोड स्थित एक घर में पार्टी के लिए बुलाया था।
उस पार्टी में उसकी दोस्त समेत चार लोग मौजूद थे। उसके पहुंचते ही सभी पांचों लोगों ने मिलकर ड्रिंक किया। युवती ने आरोप लगाया था कि उसकी ड्रिंक में नशे की कोई चीज मिलाई गई, जिसके बाद वह होश में नहीं रही। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके बाद चारों लोग उसे जबरन बाथरूम में ले गए और गैंगरेप किया। इस दौरान उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया और उसे धमकाया गया कि अगर उसने कुछ कहा तो वीडियो वायरल कर देंगे।
डीसीपी (उत्तर) राजा बनथिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "हमने टीवी अभिनेता को पुणे से गिरफ्तार किया है।" उन्होंने बताया कि शुरुआत में दर्ज कराई गई शिकायत में पीड़िता ने चार लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में उसने कहा कि केवल टीवी ऐक्टर आशीष ने उसके साथ रेप किया। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से मामले की जांच जारी है और पीड़िता के शुरुआती व अंतिम बयान को गंभीरता से देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रेप केस में नाम सामने आने के बाद आशीष फरार हो गए थे। सबसे पहले उन्हें गोवा में ट्रेस किया गया, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले वह वहां से निकल गए। इसके बाद उन्हें पुणे में एक दोस्त के साथ रह रहा पाया गया। मंगलवार को पुलिस ने वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने HT को बताया कि टीवी एक्टर के खिलाफ युवती ने संगीन आरोप लगाए थे। इस मामले की जांच चल रही थी, इसलिए पुलिस ने आशीष का नाम नहीं खोला। इस दौरान आशीष की लोकेशन भी बदलती रही। पहले उन्हें गोवा में ट्रेस किया गया। जब पुलिस टीम गोवा पहुंची तो आशीष वहां से निकल चुके थे। इसके बाद उन्हें पुणे में उनके दोस्त के घर पर ट्रेस किया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न पहलुओं पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह घटना एक बार फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली देश का वह शहर है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सबसे ज्यादा रिपोर्ट दर्ज होती हैं। साल 2023 में दिल्ली में रेप के 1,200 से ज्यादा मामले सामने आए थे। औसतन हर दिन तीन से चार महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। ऐसे में यह घटना न केवल कानून व्यवस्था की पोल खोलती है बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं भी खड़ी करती है।
पुलिस ने कहा है कि पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। साथ ही मामले से जुड़े हर सबूत को सुरक्षित किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी ताकि सच सामने आ सके और दोषी को कड़ी सजा मिल सके। यह रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टीवी शो के जरिए घर-घर में पहचान बना चुके एक्टर आशीष कपूर लव मैरिज या अरेंज मैरिज, चांद छुपा बादल में, देखा एक ख्वाब, मोलक्की, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वह सपना सा और बंदिनी जैसे टीवी शो में अलग-अलग भूमिका निभा चुके हैं। आशीष की गिनती बड़े टीवी कलाकारों में होती है।