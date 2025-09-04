24 साल की युवती से रेप में मशहूर टीवी एक्टर गिरफ्तार, पार्टी के बहाने बुलाकर बॉथरूम में दरिंदगी

डीसीपी (उत्तर) राजा बनथिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "हमने टीवी अभिनेता को पुणे से गिरफ्तार किया है।" उन्होंने बताया कि शुरुआत में दर्ज कराई गई शिकायत में पीड़िता ने चार लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में उसने कहा कि केवल टीवी ऐक्टर आशीष ने उसके साथ रेप किया। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से मामले की जांच जारी है और पीड़िता के शुरुआती व अंतिम बयान को गंभीरता से देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रेप केस में नाम सामने आने के बाद आशीष फरार हो गए थे। सबसे पहले उन्हें गोवा में ट्रेस किया गया, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले वह वहां से निकल गए। इसके बाद उन्हें पुणे में एक दोस्त के साथ रह रहा पाया गया। मंगलवार को पुलिस ने वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।