गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, बोले- INDI गठबंधन में भी नेतृत्व को लेकर लड़ाई

गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, फोटो सोर्स- ANI
Giriraj Singh on Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर तंज कसा है। उन्होंने दावा किया कि INDI गठबंधन के भीतर भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर असहमति है। गिरिराज सिंह के मुताबिक, गठबंधन के एक बड़े नेता ने उनसे निजी बातचीत में कहा कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।
गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की उम्र और उनके खुद को युवा नेता के तौर पर पेश करने पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देश में उनसे छोटा कोई नहीं है, ऐसा लगता है! वह 60 साल के हो गए हैं, लोगों को कोहनी मारते रहते हैं और फिर भी खुद को युवा कहते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि INDI गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता ने कहा है कि वे राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। गिरिराज सिंह के अनुसार, उस नेता ने राहुल गांधी पर देश में तनाव पैदा करने और अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी और उनकी बहन के बीच भी एक-दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा रही है। हालांकि, गिरिराज सिंह ने उस विपक्षी नेता का नाम उजागर नहीं किया, जिसका हवाला देकर उन्होंने यह दावा किया।
इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि बुधवार को हुई चाय पार्टी के दौरान INDI गठबंधन के एक नेता ने उनसे निजी तौर पर यह बात कही। उन्होंने फिलहाल उस नेता का नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि गठबंधन के भीतर अब राहुल गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक लड़ाई आगे बढ़ाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
वहीं, केंद्रीय मंत्री के ये बयान राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर बीजेपी के हमले के तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि, गठबंधन के किसी नेता की ओर से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर ऐसी टिप्पणी की आधिकारिक पुष्टि इस बयान में नहीं की गई है।
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