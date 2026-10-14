दिल्ली मेट्रो बंद करने के आरोप पर DMRC का जवाब, कहा- 10 अक्टूबर को चलीं 271 ट्रेनें, 45 स्टेशनों पर थी पाबंदी

Delhi Metro: 10 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो बंद करने के आरोपों पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। DMRC का कहना है कि उस दिन मेट्रो पूरी तरह बंद नहीं थी। ट्रेनें चलती रहीं, लेकिन पुलिस के निर्देश पर कुछ स्टेशनों पर यात्रियों के आने-जाने पर रोक लगाई गई थी।