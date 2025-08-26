दिल्ली में फ्लैट खरीदने का गोल्डन चांस; बेहद सस्ते में मिल सकता है प्रीमियम लोकेशन पर घर, यूं करें रजिस्ट्रेशन

वसंत कुंज, जसोला (पॉकेट 9बी) , द्वारका (सेक्टर 19बी) में HIG फ्लैट, जहांगीरपुरी, नंद नगरी, द्वारका और पीतमपुरा में MIG फ्लैट और रोहिणी में LIG फ्लैट इस योजना के तहत शामिल किए गए हैं। विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग, इस योजना में शामिल फ्लैटों की कीमतें हैं। 1.64 करोड़ रुपये से 2.54 करोड़ रुपये तक HIG फ्लैटों का आरक्षित मूल्य है।