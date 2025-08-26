दिल्ली में फ्लैट खरीदने का गोल्डन चांस; बेहद सस्ते में मिल सकता है प्रीमियम लोकेशन पर घर, यूं करें रजिस्ट्रेशन

Delhi News: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की प्रीमियम आवासीय योजना आज (मंगलवार, 26 अगस्त) से शुरू हो रही है। आज से योजना में शामिल फ्लैटों की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। 24 सितंबर तक फ्लैट की ऑनलाइन बुकिंग जारी रहेगी। वहीं 30 सितंबर को ई-नीलामी की तारीख घोषित की जाएगी।
दिल्ली के अच्छे और पॉश इलाकों में बने रेडी-टू-मूव फ्लैटों के लिए ये योजना है। यानी फ्लैट खरीदने के बाद निर्माण पूरा होने तक का इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं होगी। सीधे आप फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। मौके पर जाकर फ्लैट को देखा भी जा सकता है।
करीब 327 आवासीय फ्लैट और कार/स्कूटर गैरेज DDA इस योजना के तहत उपलब्ध कराएगा। ई-नीलामी के जरिए दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर स्थित इन आवासीय फ्लैटों और कार/स्कूटर गैरेजों की बुकिंग होगी।
वसंत कुंज, जसोला (पॉकेट 9बी) , द्वारका (सेक्टर 19बी) में HIG फ्लैट, जहांगीरपुरी, नंद नगरी, द्वारका और पीतमपुरा में MIG फ्लैट और रोहिणी में LIG फ्लैट इस योजना के तहत शामिल किए गए हैं। विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग, इस योजना में शामिल फ्लैटों की कीमतें हैं। 1.64 करोड़ रुपये से 2.54 करोड़ रुपये तक HIG फ्लैटों का आरक्षित मूल्य है।
60 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये तक MIG फ्लैटों की कीमत है। 39 लाख रुपये से 54 लाख रुपये के बीच LIG फ्लैटों का आरक्षित मूल्य है। 90 लाख रुपये से 1.07 करोड़ रुपये के बीच SFS श्रेणी-II के फ्लैटों की कीमत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
सबसे पहले DDA की वेबसाइट पर जाएं।
इसके बाद Create Login का चयन करें।
अब अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
PAN नंबर, जन्मतिथि, लिंग और आधार नंबर इसके बाद दर्ज करें।
Request for OTP को सलेक्ट करें।