Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में फ्लैट खरीदने का गोल्डन चांस; बेहद सस्ते में मिल सकता है प्रीमियम लोकेशन पर घर, यूं करें रजिस्ट्रेशन

Delhi News: दिल्ली में फ्लैट खरीदने का गोल्डन चांस मिल रहा है। बेहद सस्ते में प्रीमियम लोकेशन पर घर मिल सकता है। जानिए इसके लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है?

नई दिल्ली

Harshul Mehra

Aug 26, 2025

Delhi News
दिल्ली में फ्लैट खरीदने का गोल्डन चांस। फोटो सोर्स-Ai

Delhi News: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की प्रीमियम आवासीय योजना आज (मंगलवार, 26 अगस्त) से शुरू हो रही है। आज से योजना में शामिल फ्लैटों की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। 24 सितंबर तक फ्लैट की ऑनलाइन बुकिंग जारी रहेगी। वहीं 30 सितंबर को ई-नीलामी की तारीख घोषित की जाएगी।

दिल्ली में मिल रहे रेडी-टू-मूव फ्लैट

दिल्ली के अच्छे और पॉश इलाकों में बने रेडी-टू-मूव फ्लैटों के लिए ये योजना है। यानी फ्लैट खरीदने के बाद निर्माण पूरा होने तक का इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं होगी। सीधे आप फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। मौके पर जाकर फ्लैट को देखा भी जा सकता है।

ये भी पढ़ें

‘बीजेपी वाले मार देंगे…’; अखिलेश यादव ने पूजा पाल की ‘आड़’ में ये क्या-क्या कह दिया?
लखनऊ
image

दिल्ली में प्रीमियम आवासीय योजना का आगाज

करीब 327 आवासीय फ्लैट और कार/स्कूटर गैरेज DDA इस योजना के तहत उपलब्ध कराएगा। ई-नीलामी के जरिए दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर स्थित इन आवासीय फ्लैटों और कार/स्कूटर गैरेजों की बुकिंग होगी।

कितनी है फ्लैट की कीमत

वसंत कुंज, जसोला (पॉकेट 9बी) , द्वारका (सेक्टर 19बी) में HIG फ्लैट, जहांगीरपुरी, नंद नगरी, द्वारका और पीतमपुरा में MIG फ्लैट और रोहिणी में LIG फ्लैट इस योजना के तहत शामिल किए गए हैं। विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग, इस योजना में शामिल फ्लैटों की कीमतें हैं। 1.64 करोड़ रुपये से 2.54 करोड़ रुपये तक HIG फ्लैटों का आरक्षित मूल्य है।

60 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये तक MIG फ्लैटों की कीमत है। 39 लाख रुपये से 54 लाख रुपये के बीच LIG फ्लैटों का आरक्षित मूल्य है। 90 लाख रुपये से 1.07 करोड़ रुपये के बीच SFS श्रेणी-II के फ्लैटों की कीमत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

कैसे कर सकते हैं फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले DDA की वेबसाइट पर जाएं।

इसके बाद Create Login का चयन करें।

अब अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

PAN नंबर, जन्मतिथि, लिंग और आधार नंबर इसके बाद दर्ज करें।

Request for OTP को सलेक्ट करें।

ये भी पढ़ें

आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली
लखनऊ
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

26 Aug 2025 01:45 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में फ्लैट खरीदने का गोल्डन चांस; बेहद सस्ते में मिल सकता है प्रीमियम लोकेशन पर घर, यूं करें रजिस्ट्रेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.