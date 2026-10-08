122 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड के बाद अब बीमारी का ‘डिजिटल नक्शा’

नई दिल्ली। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल बदलाव अब मरीज की मेडिकल हिस्ट्री दर्ज करने से आगे बढ़कर बीमारी के पैटर्न को समझने की दिशा में बढ़ रहा है। देश में 122 करोड़ 95 लाख से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल हेल्थ नेटवर्क से जुड़ने के बाद अब सरकार इस विशाल स्वास्थ्य डेटा का इस्तेमाल एक तरह से देश में बीमारियों का डिजिटल नक्शा बनाने में करने जा रही है। इससे यह पता चलेगा कि किस इलाके में कौन-सी बीमारी बढ़ रही है, किन बीमारियों का दबाव ज्यादा है और इलाज के नतीजे कैसे बदल रहे हैं। इसके लिए एआई की मदद लेने की तैयारी है। इससे क्षेत्र विशेष में बढ़ रही बीमारियों के कारण की तह तक जाने का रास्ता भी खुलेगा। रेटिनोपैथी, टीबी स्क्रिनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे है।