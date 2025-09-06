पुलिस को संदेह है कि 2022 से फरार हैरी नेपाल के रास्ते अमेरिका भाग गया और वहीं से अपने नेटवर्क को सक्रिय रखे हुए है। वह इस समय रोहित गोदारा गिरोह से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के बीच मतभेद हो गए हैं, लेकिन हैरी खुद को अब भी बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताता है। उस पर राजस्थान और पंजाब में डकैती, हत्या के प्रयास, मारपीट और जबरन वसूली के दस से अधिक मामले दर्ज हैं। जयपुर, अलवर, सीकर, धौलपुर और करौली जैसे जिलों में उसकी गतिविधियों का रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी पर हमले में भी उसका नाम सामने आ चुका है।