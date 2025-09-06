Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

नया गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पुलिस के रडार पर क्यों? बॉलीवुड से जुड़ा है कनेक्‍शन, जानें पूरी डिटेल

Gangster Harry Boxer: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) पीएस कुशवाहा ने कहा कि हैरी बॉक्सर मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। किसान परिवार से आने वाले हैरी ने स्नातक की पढ़ाई के बाद सेना, पुलिस और एसएससी की तैयारी की थी। उसने जयपुर में कुछ समय तक मुक्केबाजी की कोचिंग भी दी, अब वह अपराध की दुनिया में उतर गया।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 06, 2025

Kapil Sharma Threats Case Why latest gangster Harry Boxer on Delhi Police radar
दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बना नया गैंगस्टर हैरी बॉक्सर। (फोटोः सोशल मीडिया)

Gangster Harry Boxer: दिल्ली और बॉलीवुड की दुनिया इन दिनों एक नए नाम से दहशत में है। यह नया नाम हैरी बॉक्सर का है। जिसे हरि चंद जाट के नाम से भी जाना जाता है। कभी मुक्केबाजी और कोचिंग में अपना भविष्य तलाशने वाला यह युवक अब दिल्ली से लेकर राजस्थान और पंजाब तक जबरन वसूली और धमकी के मामलों में पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हैरी बॉक्सर ने पूरे बॉलीवुड को चेतावनी दी थी कि जो भी अभिनेता, निर्देशक या निर्माता सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे वह निशाना बनाएगा।

सलमान खान से रंजिश रखता है लॉरेंस बिश्नोई गिरोह

इस वीडियो ने मनोरंजन जगत को हिलाकर रख दिया। दरअसल, राजस्‍थान के लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का साल 1998 में काले हिरण शिकार मामले को लेकर सलमान खान से सालों पुराना विवाद है। पिछले साल खान के आवास के पास हुई गोलीबारी की घटना के बाद से उनकी सुरक्षा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। अब हैरी के धमकी भरे संदेश ने इस डर को और गहरा कर दिया है।

दिल्ली में गिरोह की गतिविधियां

कॉमेडियन कपिल शर्मा भी उसके निशाने पर आ चुके हैं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफ़े पर हुई फायरिंग के बाद गैंगस्टर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। इस मामले के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने कपिल शर्मा के मुंबई स्थित आवास की सुरक्षा बढ़ा दी थी। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पिछले सप्ताह हैरी बॉक्सर गिरोह के दो प्रमुख शूटरों को पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में कार्तिक जाखड़ (29) और कविश फुटेला (25) शामिल हैं, दोनों राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जिसमें जाखड़ के पैर में गोली लगी।

ऑडियो संदेश और पुलिस की कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों लंबे समय से दिल्ली और आसपास के व्यापारियों से जबरन वसूली कर रहे थे। शिकायतें लगातार मिल रही थीं कि हैरी के नाम से व्यापारियों को करोड़ों रुपये की मांग वाले फोन आ रहे हैं। एक मामले में उसने सीधे 5 करोड़ रुपये की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर हैरी का एक ऑडियो संदेश सामने आया। इसमें उसने दावा किया कि पुलिस ने उसके साथी जाखड़ को पकड़ लिया है और उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसने यह भी कहा कि उसका पुलिस या प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है और उसने मांग की कि उसके साथी को अदालत में पेश किया जाए। पुलिस फिलहाल इस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की जांच कर रही है।

मूल रूप से राजस्‍थान का रहने वाला है हैरी बॉक्सर

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) पी. एस. कुशवाहा ने कहा कि हैरी बॉक्सर गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि हैरी बॉक्सर मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले के नारायणपुर का रहने वाला है। किसान परिवार से आने वाले हैरी ने स्नातक की पढ़ाई के बाद सेना, पुलिस और एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी की थी। साथ ही वह मुक्केबाजी में भी सक्रिय रहा और जयपुर में कुछ समय तक कोचिंग भी दी। लेकिन धीरे-धीरे वह अपराध की दुनिया में उतर गया।

अमेरिका से गैंग चलाने की आशंका

पुलिस को संदेह है कि 2022 से फरार हैरी नेपाल के रास्ते अमेरिका भाग गया और वहीं से अपने नेटवर्क को सक्रिय रखे हुए है। वह इस समय रोहित गोदारा गिरोह से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के बीच मतभेद हो गए हैं, लेकिन हैरी खुद को अब भी बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताता है। उस पर राजस्थान और पंजाब में डकैती, हत्या के प्रयास, मारपीट और जबरन वसूली के दस से अधिक मामले दर्ज हैं। जयपुर, अलवर, सीकर, धौलपुर और करौली जैसे जिलों में उसकी गतिविधियों का रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी पर हमले में भी उसका नाम सामने आ चुका है।

पुलिस और समाज के लिए चुनौती

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पिछले एक साल में हैरी और उसके गिरोह ने लगातार व्यापारियों, प्रॉपर्टी डीलरों और बॉलीवुड से जुड़े नामचीन चेहरों को धमकाकर चर्चा बटोरी है। उसकी रणनीति सोशल मीडिया और ऑडियो-वीडियो संदेशों के जरिए दहशत फैलाने की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह गिरोह अब सिर्फ अपराध जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मनोरंजन उद्योग तक अपनी पहुँच बढ़ा चुका है। ऐसे में पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि इस नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए। फिलहाल दिल्ली पुलिस, राजस्थान और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर हैरी बॉक्सर की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह के कई और सदस्यों पर शिकंजा कसा जाएगा।

bollywod news

crime news

Delhi News

कपिल शर्मा

सलमान खान

06 Sept 2025 10:52 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / नया गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पुलिस के रडार पर क्यों? बॉलीवुड से जुड़ा है कनेक्‍शन, जानें पूरी डिटेल

