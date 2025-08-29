‘एक ने पकड़ा और दूसरे ने….’; गला घोंटू गैंग के सदस्यों ने दिया एक और घटना को अंजाम; देखें पूरा CCTV फुटेज

New Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक गैंग का आंतक देखने को मिल रहा है। इस गैंग का नाम 'गला घोंटू' गैंग है। गैंग के सदस्यों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कैसे गैंग के सदस्य एक शख्स को लूट रहे हैं। एक शख्स को गैंग के दो सदस्यों ने पकड़ लिया। जिसमें से एक सदस्य ने शख्स का गला घोंटा, तो वहीं गैंग के दूसरे सदस्य ने शख्स का सामान छीन लिया। पास में लगे CCTV में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई।
बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 25 अगस्त का है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आस-पास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया
बता दें कि हाल ही में पुलिस ने दिल्ली के केशवपुरम इलाके में मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया था। ये बदमाश 'गला घोंटू गैंग' के ही सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
मामले को लेकर पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह का कहना है कि अजय उर्फ कंगारू (33) और रवि उर्फ गोटिया (30) को गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस रोड इलाके के निवासी दोनों आरोपी बताए जा हैं। हाल में हुए डकैती के मामले में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। मामले की जांच की जा रही है।
इस गैंग का मुख्य तरीका लोगों का गला घोंटकर लूटपाट करना है। गैंग के सदस्य अक्सर सुनसान सड़कों, गलियों या रात के समय अकेले पैदल चल रहे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ये गिरोह अक्सर 2 से 5 सदस्यों के समूह में काम करते हैं।