नई दिल्ली

‘एक ने पकड़ा और दूसरे ने….’; गला घोंटू गैंग के सदस्यों ने दिया एक और घटना को अंजाम; देखें पूरा CCTV फुटेज

New Viral Video: एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गला घोंटू गैंग के सदस्यों का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए पूरा वायरल वीडियो।

नई दिल्ली

Harshul Mehra

Aug 29, 2025

दिल्ली में गला घोंटू गैंग सक्रिय,शख्स से लूटपाट का वीडियो वायरल। फोटो सोर्स-X

New Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक गैंग का आंतक देखने को मिल रहा है। इस गैंग का नाम 'गला घोंटू' गैंग है। गैंग के सदस्यों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

गला घोंटू गैंग का वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कैसे गैंग के सदस्य एक शख्स को लूट रहे हैं। एक शख्स को गैंग के दो सदस्यों ने पकड़ लिया। जिसमें से एक सदस्य ने शख्स का गला घोंटा, तो वहीं गैंग के दूसरे सदस्य ने शख्स का सामान छीन लिया। पास में लगे CCTV में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई।

image

दिल्ली में गला घोंटू गैंग के सदस्यों ने की शख्स से लूटपाट

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 25 अगस्त का है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आस-पास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

हाल में पकड़े गए थे गैंग के दो सदस्य

बता दें कि हाल ही में पुलिस ने दिल्ली के केशवपुरम इलाके में मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया था। ये बदमाश 'गला घोंटू गैंग' के ही सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

डकैती के मामले में फरार थे आरोपी

मामले को लेकर पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह का कहना है कि अजय उर्फ ​​कंगारू (33) और रवि उर्फ ​​गोटिया (30) को गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस रोड इलाके के निवासी दोनों आरोपी बताए जा हैं। हाल में हुए डकैती के मामले में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। मामले की जांच की जा रही है।

गला घोंटू गैंग कैसे देती है वारदात को अंजाम

इस गैंग का मुख्य तरीका लोगों का गला घोंटकर लूटपाट करना है। गैंग के सदस्य अक्सर सुनसान सड़कों, गलियों या रात के समय अकेले पैदल चल रहे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ये गिरोह अक्सर 2 से 5 सदस्यों के समूह में काम करते हैं।

Updated on:

29 Aug 2025 04:00 pm

Published on:

29 Aug 2025 03:54 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘एक ने पकड़ा और दूसरे ने….’; गला घोंटू गैंग के सदस्यों ने दिया एक और घटना को अंजाम; देखें पूरा CCTV फुटेज

