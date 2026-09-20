‘हर चीज के लिए मोदी सरकार के पास पैसा है, लेकिन शिक्षा के लिए नहीं’, पवन खेड़ा का PM पर तीखा हमला

इससे पहले शनिवार को इंदौर में राहुल गांधी ने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत की। कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीण इलाकों से शहरों में पढ़ाई के लिए आने वाली छात्राओं के सामने रहने और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने X पर एक छात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उसने उनसे सवाल किया था कि सरकार के पास दीये जलाने के लिए पैसा है, लेकिन छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करने के लिए क्यों नहीं। उनके मुताबिक, छात्रा गांव से इंदौर पढ़ाई करने आई है और हॉस्टल नहीं होने के कारण उसे पीजी में रहना पड़ रहा है।