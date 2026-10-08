PM मोदी ने किया India Mobile Congress 2026 का उद्घाटन, 5G से AI तक दिखेगी फ्यूचर टेक्नोलॉजी

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश में टेलीकॉम और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि पहले डिजिटल डिवाइड एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब 5G कनेक्टिविटी देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि बीते वर्षों में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा, बल्कि गवर्नेंस, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं का अहम माध्यम बन गया है। इस बार IMC में 5G और 6G के साथ AI, IoT, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसी नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है।