8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

PM मोदी ने किया India Mobile Congress 2026 का उद्घाटन, 5G से AI तक दिखेगी फ्यूचर टेक्नोलॉजी

India Mobile Congress 2026: PM मोदी ने IMC 2026 का उद्घाटन करते हुए देश में 5G कनेक्टिविटी के विस्तार और डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस बार इवेंट में 5G-6G, AI, IoT, स्मार्ट मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही हैं।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Oct 08, 2026

PM Modi news

PM Narendra Modi(Photo-ANI)

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश में टेलीकॉम और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि पहले डिजिटल डिवाइड एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब 5G कनेक्टिविटी देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि बीते वर्षों में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा, बल्कि गवर्नेंस, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं का अहम माध्यम बन गया है। इस बार IMC में 5G और 6G के साथ AI, IoT, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसी नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

मोबाइल बना पढ़ाई और सरकारी सुविधाओं का जरिया

पीएममोदी ने बताया कि पिछले 10-12 वर्षों में मोबाइल केवल बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया की रीढ़ बन चुका है। सस्ते इंटरनेट और मजबूत नेटवर्क के चलते दूर-दराज के गांवों में बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन और 'दीक्षा' (DIKSHA) जैसे प्लेटफॉर्म से बेहतर शिक्षा पा रहे हैं। कोरोना काल में भी इसी टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई और काम को रूकने नहीं दिया।

गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन में नया मुकाम

सस्ते डेटा के फायदों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में करीब 50 करोड़ लोग गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। इसके अलावा, भारत में कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री आज हजारों करोड़ रुपये का रूप ले चुकी है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुले हैं।

साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बने 'ग्लोबल फ्रेमवर्क'

नेटवर्क और फोन सिक्योरिटी को प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री ने साइबर क्राइम पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड की कोई सीमाएं नहीं होतीं, इसलिए इससे मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोका जा सकें।

स्मार्ट मोबिलिटी और रोबोटिक्स की लाइव झलक

IMC 2026 की इस बार की थीम ‘Scale Without Boundaries’ रखी गई है। इस 4 दिवसीय टेक शो में 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और सैटेलाइट कम्यूनिकेशन के लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पहली बार स्मार्ट मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसी नई तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है।

स्टूडेंट्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन

अगर आप भी आने वाले दौर की फ्यूचर टेक्नोलॉजी को करीब से देखना चाहते हैं, तो IMC 2026 के ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर फ्री एंट्री पास हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स और आम विजिटर्स के लिए इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रखा गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Oct 2026 11:59 am

Published on:

08 Oct 2026 11:10 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / PM मोदी ने किया India Mobile Congress 2026 का उद्घाटन, 5G से AI तक दिखेगी फ्यूचर टेक्नोलॉजी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल और प्रियंका गांधी पर दिल्ली में एक और FIR, पुलिस से हाथापाई और झड़प का आरोप

Rahul Gandhi FIR
नई दिल्ली

सीमापुरी हादसा: 8 लोग रेस्क्यू, 3 शव और बच्चे के अंग बरामद, डीएम बोले- पड़ोस में चल रही तोड़फोड़ बनी हादसे की वजह

Seemapuri building collapse
नई दिल्ली

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, आज देशभर में कांग्रेस का हल्लाबोल, जंतर-मंतर बना छावनी

MP Congress
नई दिल्ली

सड़क पर संविधान की प्रति लेकर लेट गईं प्रियंका गांधी, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिखा अनोखा अंदाज

Priyanka Gandhi Vadra
नई दिल्ली

दिल्ली के सीमापुरी में 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Delhi Building Collapse
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.