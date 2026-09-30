सीईसी को इस्तीफे के लिए करेंगे मजबूर: प्रियंका

दरअसल, बैठक में पार्टी की लड़ाई को सडक़ से जनता के बीच ले जाने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि कांग्रेस किसी के सहारे नहीं है और वह शुरू से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। इस पर एक अन्य नेता ने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार काफी अडियल हैं और शायद कभी इस्तीफा नहीं देंगे, तो प्रियंका ने जवाब दिया कि वे इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? दबाव बनाया जाए तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कांग्रेस सडक़ों पर आंदोलन जारी रखेगी और तब तक दबाव बनाएगी, जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। बैठक में इस मुद्दे को जमीन पर ले जाने और इसे जनआंदोलन में बदलने पर भी चर्चा हुई। इस्तीफे की मांग के साथ सीजेपी आंदोलन का भी जिक्र हुआ। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह सुक्खू और केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, महासचिव के.सी.वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला, समेत अन्य नेता मौजूद रहे।