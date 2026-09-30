30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

Truck Booking Fraud: ट्रक बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा, कंपनी का कर्मचारी बनकर लेते थे एडवांस; 2 गिरफ्तार

Online Fraud Delhi: दिल्ली पुलिस ने ट्रक बुकिंग के नाम पर कथित फर्जी लॉजिस्टिक्स सेवा चलाने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों कंपनी के प्रतिनिधि बनकर एडवांस रकम लेते थे।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Sep 30, 2026

Delhi police

ठगी के एक मामले में जांच करती दिल्ली पुलिस। (फाइल फोटो-IANS)

Fake Logistics Company: अगर आप ऑनलाइन ट्रक बुक करा रहे हैं और कोई पहले ही एडवांस पैसे मांग रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। दिल्ली पुलिस ने ट्रक बुकिंग के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों खुद को ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी बताते थे और ट्रक उपलब्ध कराने का भरोसा देते थे। पैसे लेने के बाद न ट्रक पहुंचता था और न ही रकम वापस की जाती थी।

पुलिस के मुताबिक पकड़े गए युवकों की पहचान अमन (19) और नरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। अमन गाजियाबाद में डिलीवरी बॉय का काम करता है, जबकि नरेंद्र कुमार कपासहेड़ा में डिलीवरी का काम करता है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि दोनों ने कितने लोगों से इसी तरह संपर्क किया था।

बुकिंग के नाम पर एडवांस में लिए रुपए

मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति को ट्रक की जरूरत थी। उसने ऑनलाइन ट्रक बुक कराने के लिए संपर्क किया। सामने वाले ने खुद को ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी बताया और ट्रक उपलब्ध कराने की बात कही। इसके बाद ट्रक बुक करने के नाम पर उससे पहले ही पैसे ले लिए गए।

पैसे देने के बाद शिकायतकर्ता ट्रक का इंतजार करता रहा, लेकिन तय समय पर गाड़ी नहीं पहुंची। उसने जब दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो बात नहीं बनी। पैसे भी वापस नहीं मिले। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत कर दी।

दक्षिण जिले के साइबर थाने में 5 सितंबर को इस मामले में ई-एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने शिकायत में दिए गए मोबाइल नंबरों और बातचीत से मिली जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस उन दोनों युवकों तक पहुंच गई, जो ट्रक बुकिंग के नाम पर लोगों से बात कर रहे थे।

ट्रक बुक करते समय जल्दबाजी में पैसे न दें

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम और उसकी पहचान कैसे इस्तेमाल की। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस मामले में और लोग तो शामिल नहीं हैं और क्या इसी तरीके से दूसरे लोगों से भी पैसे लिए गए हैं।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोगों के लिए भी जरूरी है कि ऑनलाइन ट्रक बुक करते समय जल्दबाजी में पैसे न दें। किसी कंपनी के नाम पर फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान और कंपनी की जानकारी पहले जांच लें। कंपनी का सही पता और संपर्क नंबर भी देख लें। पूरी तरह भरोसा होने के बाद ही कोई भुगतान करना सुरक्षित रहेगा।

फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में ठगी का दायरा कितना बड़ा है।

कर्ज में डूबा छोटा भाई तो बड़े भाई के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश, UP से राजस्थान आकर दिया वारदात को अंजाम

ये भी पढ़ें
Taxi Driver Murder Ajmer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Updated on:

30 Sept 2026 10:54 am

Published on:

30 Sept 2026 10:54 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Truck Booking Fraud: ट्रक बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा, कंपनी का कर्मचारी बनकर लेते थे एडवांस; 2 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी मोदी सरकार: शिवराज

Shivraj Singh Chauhan
नई दिल्ली

सीईसी को इस्तीफे के लिए करेंगे मजबूर: प्रियंका

Priyanka- Sachin Pilot
नई दिल्ली

शिक्षा के मैदान में आरएसएस से टकराएगी कांग्रेस, एक महीने में राज्यों का रोडमैप

Congress
नई दिल्ली

यूरोप-अमेरिका की फ्लाइट्स में बचेंगे 2 घंटे, बंद पाकिस्तानी एयरस्पेस का तोड़, चीन के रास्ते नया रूट तलाश रहा भारत

Pakistan Airspace Closure, Hotan Air Route,
राष्ट्रीय

INSIDE STORY: UAE में छिपा था नीरव मोदी का सबसे खास संदीप मिस्त्री, CBI को कैसे मालूम पड़ा?

Sandeep Mistry UAE Deportation
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.