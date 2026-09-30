Truck Booking Fraud: ट्रक बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा, कंपनी का कर्मचारी बनकर लेते थे एडवांस; 2 गिरफ्तार

Fake Logistics Company: अगर आप ऑनलाइन ट्रक बुक करा रहे हैं और कोई पहले ही एडवांस पैसे मांग रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। दिल्ली पुलिस ने ट्रक बुकिंग के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों खुद को ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी बताते थे और ट्रक उपलब्ध कराने का भरोसा देते थे। पैसे लेने के बाद न ट्रक पहुंचता था और न ही रकम वापस की जाती थी।