शिक्षा के मैदान में आरएसएस से टकराएगी कांग्रेस, एक महीने में राज्यों का रोडमैप

नई दिल्ली। सियासी लड़ाई अब संसद और सड़क से निकलकर कक्षा और कैंपस तक पहुंचाने की तैयारी है। कांग्रेस ने शिक्षा को वैचारिक संघर्ष के साथ-साथ अपने शासित राज्यों में सुधार के बड़े एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों की बैठक में शिक्षा व्यवस्था को ‘मॉडल’ बनाने का रोडमैप तय किया गया। बैठक में आरएसएस के शिक्षा क्षेत्र में वैचारिक प्रभाव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा।