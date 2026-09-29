INSIDE STORY: UAE में छिपा था नीरव मोदी का सबसे खास संदीप मिस्त्री, CBI को कैसे मालूम पड़ा?

CBI के मुताबिक, मिस्त्री पर हीरा, सोना और मोती की ज्वेलरी के कथित फर्जी आयात-निर्यात दस्तावेज तैयार कराने में मदद करने का भी आरोप है। जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर विदेशी कंपनियों के डमी डायरेक्टरों पर दबाव बनाया। CBI के अनुसार, इन लोगों को गिरफ्तारी की धमकी देने, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में लेने और कंपनियों के वास्तविक मालिकों को दर्शाने वाले कथित फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने जैसे काम भी किए गए।