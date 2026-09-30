अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी मोदी सरकार: शिवराज

उन्होंने बताया कि 2025-26 के लिए फसल उत्पादन का 362.60 मिलियन टन का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले किसानों ने 376.56 मिलियन टन खाद्यान्न का बंपर उत्पादन करके दिखाया। 2026-27 में अल-नीनो की परिस्थितियों का वैज्ञानिक आकलन करते हुए देश के लिए कुल 373.93 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अकेले रबी सीजन का लक्ष्य 177.72 मिलियन टन तय किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों की लागत घटाने के लिए 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ‘खेत बचाओ अभियान’ चलेगा। एमएसपी से नीचे दाम जाने पर दाल-तिलहन की खरीद के लिए नेफेड और एनसीसीएफ सीधे मंडियों में उतरेंगे, राज्यों की देरी का इंतजार नहीं करेंगे। आरकेवीवाई और कृषोन्नति योजना में 7000 करोड़ रुपए से अधिक राज्यों को दिए जा चुके हैं।