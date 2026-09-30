30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी मोदी सरकार: शिवराज

किसानों को खाद, बीज और वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी और अंतरराष्ट्रीय महंगाई का बोझ भी किसानों पर नहीं डाला जाएगा
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Sep 30, 2026

Shivraj Singh Chauhan

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी, अल-नीनो की आशंका और मानसून में 12 फीसदी की कमी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार संकट की हर परिस्थिति में किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान 2026-27 के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि किसानों को खाद, बीज और वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी और अंतरराष्ट्रीय महंगाई का बोझ भी किसानों पर नहीं डाला जाएगा।

चौहान ने बताया कि रबी के लिए राज्यों ने 380 लाख मीट्रिक टन खाद की मांग की है, जबकि देश में अभी 163 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक का भंडार है। पिछले साल इसी समय यह स्टॉक 122 लाख मीट्रिक टन था। डीएपी और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ राज्यों से लगातार समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद भारतीय कृषि में तेज बदलाव आया है।

उन्होंने बताया कि 2025-26 के लिए फसल उत्पादन का 362.60 मिलियन टन का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले किसानों ने 376.56 मिलियन टन खाद्यान्न का बंपर उत्पादन करके दिखाया। 2026-27 में अल-नीनो की परिस्थितियों का वैज्ञानिक आकलन करते हुए देश के लिए कुल 373.93 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अकेले रबी सीजन का लक्ष्य 177.72 मिलियन टन तय किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों की लागत घटाने के लिए 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ‘खेत बचाओ अभियान’ चलेगा। एमएसपी से नीचे दाम जाने पर दाल-तिलहन की खरीद के लिए नेफेड और एनसीसीएफ सीधे मंडियों में उतरेंगे, राज्यों की देरी का इंतजार नहीं करेंगे। आरकेवीवाई और कृषोन्नति योजना में 7000 करोड़ रुपए से अधिक राज्यों को दिए जा चुके हैं।

ऐसे बढ़ता गया खाद्यान्न उत्पादन

वर्ष खाद्यान्न उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर (मिलियन टन)

1967-95 4.1

1996-2014 3.9

2015 के बाद 8.4

अलनीनो का असर खरीफ पर दिखा असर कम

शिवराज ने कहा कि अल-नीनो और कम बारिश के बावजूद खरीफ रकबे में सिर्फ एक फीसदी कमी आई। धान का रकबा 16.32 लाख हेक्टेयर घटा, जबकि उड़द, बाजरा, ज्वार, तिल, सूरजमुखी और अरहर का रकबा बढ़ा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में करीब 6.11 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है।

प्रदूषण का खलनायक किसानों को नहीं बताए

पराली के मुद्दे पर चौहान ने कहा कि प्रदूषण में इसका योगदान 2019-20 के करीब सात फीसदी से घटकर अब 2.5 फीसदी रह गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रदूषण का खलनायक बनाकर प्रताडि़त करना उचित नहीं है। समाधान संवाद, सहयोग और आधुनिक मशीनरी से निकलेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 10:52 am

Published on:

30 Sept 2026 10:52 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी मोदी सरकार: शिवराज

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Truck Booking Fraud: ट्रक बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा, कंपनी का कर्मचारी बनकर लेते थे एडवांस; 2 गिरफ्तार

Delhi police
नई दिल्ली

सीईसी को इस्तीफे के लिए करेंगे मजबूर: प्रियंका

Priyanka- Sachin Pilot
नई दिल्ली

शिक्षा के मैदान में आरएसएस से टकराएगी कांग्रेस, एक महीने में राज्यों का रोडमैप

Congress
नई दिल्ली

यूरोप-अमेरिका की फ्लाइट्स में बचेंगे 2 घंटे, बंद पाकिस्तानी एयरस्पेस का तोड़, चीन के रास्ते नया रूट तलाश रहा भारत

Pakistan Airspace Closure, Hotan Air Route,
राष्ट्रीय

INSIDE STORY: UAE में छिपा था नीरव मोदी का सबसे खास संदीप मिस्त्री, CBI को कैसे मालूम पड़ा?

Sandeep Mistry UAE Deportation
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.