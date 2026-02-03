India defence budget 2026 : 10 वर्षों में रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, आखिर क्यों बढ़ी सैन्य खर्च की जरूरत? एक्सपर्ट से जानिए

रक्षा बजट में इस बार 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। 7.84 लाख करोड़ रुपये का बजट आया है। यह कहा जा रहा है कि इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया। इतने बड़े बजट की क्या जरूरत थी? इस सवाल के जवाब में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों (सेवानिवृत्त) ने पत्रिका से बातचीत में बताया, 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बजट है। देश जंग में गया तो काफी चीजें सामने आई। देखिए, लड़ाई का चेहरा अब तेजी से बदल रहा है। पहले ट्रेंच वारफेयर होता था। कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होता था। लॉन्ग रेंज वॉरफेयर होता था। जमीन जीती जाती थी, युद्धबंदी बनाए जाते थे। इस लड़ाई में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार पूरे 4 दिन (करीब 88 घंटे की लड़ाई) नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर चला। न किसी सैनिक ने बॉर्डर क्रॉस किया। ना किसी टैंक ने बॉर्डर क्रॉस किया। ना किसी एयरक्राफ्ट ने हवा में बॉर्डर क्रॉस किया। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में तकनीक की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। इसमें स्पेस, साइबर, ड्रोन्स, मिसाइल, रॉकेट्स शामिल होते हैं। इन सबके चलते जंग को नए सिरे से देखा जा रहा है और लड़ाई के सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत महसूस की जा रही है।'