सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जीत अदाणी ने लिखा- कल हमने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पर 200 से अधिक फ्लाइट मूवमेंट संभाले, जो अब तक का हमारा सर्वोच्च आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि एयरपोर्ट की तेजी से बढ़ती परिचालन क्षमता का संकेत है और इसके पीछे कर्मचारियों की मेहनत, सुनियोजित तैयारियों तथा टीमवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जीत अदाणी ने कहा कि यह आने वाले समय में और बड़े संचालन स्तरों के लिए मजबूत आधार तैयार करता है।