BRICS समिट से पहले मोदी, पुतिन और पेजेश्कियन ने ट्रंप को दिया संदेश, समुद्री व्यापार और टैरिफ को लेकर कही बड़ी बात

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रमुख मुद्राओं पर निर्भरता कम करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सिस्टम लिमिटेड करेंसी पर केंद्रित है, इसलिए यह राजनीतिक झटकों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। इसलिए उन्होंने ब्रिक्स सदस्यों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस कदम के लिए करेंसी रिस्क को मैनेज करने और आपसी सेटलमेंट के लिए जरूरी साधन स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक से अपील की कि वह लोकल करेंसी लेंडिंग और गारंटी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर व एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग का मुख्य जरिया बने, ताकि प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित किया जा सके।