11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

BRICS समिट से पहले मोदी, पुतिन और पेजेश्कियन ने ट्रंप को दिया संदेश, समुद्री व्यापार और टैरिफ को लेकर कही बड़ी बात

BRICS Summit 2026: ब्रिक्स बिजनेस फोरम में मोदी, पुतिन और पेजेशकियन ने सुरक्षित व्यापार मार्ग, मजबूत आर्थिक सहयोग और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर जोर दिया। नेताओं ने बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में वैकल्पिक वित्तीय ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 11, 2026

BRICS Business Forum News

BRICS बिजनेस फोरम में मौजूद नेता (फोटो- IANS)

BRICS Business Forum: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन को संबोधित किया। संबोधन में तीनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने, सुरक्षित व्यापार मार्ग तैयार करने और स्थानीय मुद्राओं के व्यापक उपयोग पर जोर देने की बात कही। ये बयान डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की ट्रंप की आलोचना के बाद आए हैं।

पेजेश्कियन का राष्ट्रीय मुद्रा पर जोर

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रमुख मुद्राओं पर निर्भरता कम करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सिस्टम लिमिटेड करेंसी पर केंद्रित है, इसलिए यह राजनीतिक झटकों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। इसलिए उन्होंने ब्रिक्स सदस्यों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस कदम के लिए करेंसी रिस्क को मैनेज करने और आपसी सेटलमेंट के लिए जरूरी साधन स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक से अपील की कि वह लोकल करेंसी लेंडिंग और गारंटी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर व एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग का मुख्य जरिया बने, ताकि प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित किया जा सके।

वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में हो रहा बदलाव

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ढांचागत और गहरे बदलाव हो रहे हैं। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में आर्थिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाली पारंपरिक आर्थिक ताकतों की जगह अब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ले रही हैं। उन्होंने कहा कि तथाकथित पुराने लीडर्स के पास अब भी कई बड़ी ताकतें हैं, जैसे कि विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक मजबूती। लेकिन उन्होंने जोर देकर यह बात कही कि चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं, मानव समाज और अर्थव्यवस्था लगातार बदलती रहती है।

सुरक्षित समुद्री मार्ग और वैश्विक व्यापार पर जोर

ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक व्यापार की प्रगति तभी संभव है, जब समुद्री मार्ग सुरक्षित हों, सप्लाई रूट खुले रहें और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि भारत नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा का मजबूत समर्थक है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव के कारण होरमुज जलडमरूमध्य से जुडे व्यापारिक मार्गों में बाधाओं की चिंता बढी हुई है। मोदी ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिरता के लिए समुद्री सुरक्षा बेहद जरूरी है।

‘पता नहीं G7 खुद को ग्रेट क्यों कहते हैं, BRICS उनसे कहीं आगे’, बिजनेस फोरम में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन

ये भी पढ़ें
BRICS Summit 2026, BRICS Business Forum

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Sept 2026 09:23 pm

Published on:

11 Sept 2026 09:23 pm

Hindi News / News Bulletin / BRICS समिट से पहले मोदी, पुतिन और पेजेश्कियन ने ट्रंप को दिया संदेश, समुद्री व्यापार और टैरिफ को लेकर कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Sheopur News: 'बच्चों को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं...' सुनते ही रसोइया ने प्रधानाध्यापक से की मारपीट

Sheopur School Principal Assault
श्योपुर

Gujarat: छोटाउदेपुर जिले में खोजी गई ‘रुंजिया रिपेंस’ पौधे की एक नई किस्म

geer new kism
अहमदाबाद

Gujarat : राणक गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग, 200 से अधिक छात्राओं की बिगड़ी तबीयत

Ahmedabad
अहमदाबाद

Ahmedabad: ठेके पर नौकरी लगवाने के नाम पर 95 हजार की रिश्वत लेते चार गिरफ्तार

ACB gujarat
अहमदाबाद

न ड्रॉफ्ट बने, न चालान जमा हुए…बैंकों पर लटके रहे ताले

पांच दिन का कार्यदिवस लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के दरवाजे ग्राहकों के लिए बंद रहे। सुबह बैंक खुलने के समय कर्मचारी तो पहुंचे, लेकिन कामकाज नहीं हुआ। शहर की बैंक शाखाओं पर पूरे दिन ताले लटके रहे और जरूरी बैंकिंग कामों के लिए पहुंचे ग्राहक बैरंग लौटते नजर आए।
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.