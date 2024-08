Satta and liquor scam in CG: सट्टा और शराब घोटाले में संलिप्त शातिरों पर शिकंजा जल्द, ED और EOW के अधिकारी तैयारियों में जुटे

बताया जाता है कि हाईकोर्ट से 16 याचिकाएं खारिज होने के बाद घोटाले में शामिल लोगों को भूमिका को चिन्हांकित कर लिया गया है। इसमें ज्यादातर लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वालों के साथ ही (Satta and liquor scam in CG) इस घोटाले में जेल भेजे गए लोगों के करीबी लोग शामिल हैं। हालांकि दोनों ही प्रकरण में 25 से ज्यादा लोग न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए हैं।

सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा को ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर इस प्रकरण में अब गिरफ्त में नहीं आने वाले लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर तलब किया जाएगा। उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर छापेमारी होगी। बता दें कि हाईकोर्ट से याचिका खारिज होते ही सबसे पहले सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा को ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर लिया गया है। प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से कोर्ट में पेश करते ही गिरफ्तार करने के बाद रिमांड आवेदन लगाया गया।

हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

Satta and liquor scam in CG: ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम सट्टा एवं शराब घोटाला में लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन, याचिका खारिज होने के बाद जांच एजेंसी ने अपने विवेचना का दायरा बढ़ा दिया है। जिन लोगों को पूछताछ कर छोड़ा गया था दोबारा नोटिस देने की तैयारी चल रही है। (Satta and liquor scam in CG) अब तक मिले इनपुट के आधार पर पूछताछ कर बयान लिया जाएगा। इसके आधार बडे़ खिलाड़ियों और सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर हाथ डाला जाएगा।